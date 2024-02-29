عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مشاركة تامر شلتوت في المداح وحق عرب

صدى البلد

يعيش الفنان تامر شلتوت حالة من الانتعاش الفني حيث ينتظر عرض مسلسلين في رمضان المقبل وهما حق عرب مع النجم أحمد العوضي ومسلسل المداح الجزء الرابع.


وبدأت الشركة المنتجة لمسلسل "المداح ٤" للترويج للمسلسل من خلال نشر بوسترات فردية لنجوم العمل.

أخبار الفن: بعد نجاح بين السطور .. برومو مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك .. عوضي والسقا والرداد ومصطفي شعبان .. عتاولة الدراما الشعبية في رمضان

بعد نجاح بين السطور .. برومو مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك


ويظهر تامر في أحداث الجزء الرابع بشكل مختلف عن أحداث الجزء الثالت.
ويضم مسلسل المداح 4 بجانب حمادة هلال نخبة من الفنانين أبرزهم: خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.


أما حق عرب فاقترب تامر من الانتهاء من تصوير أحداث دوره في المسلسل والذي سيكون مفاجأة للجمهور.


مسلسل "حق عرب" من بطولة النجم أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.


وكرم الفنان تامر شلتوت مؤخرا في ملتقى قوتها الذي أقيم في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من فبراير الحالي على دوره الاجتماعي الذي يقدمه من خلال برامجه في الفترة الأخيرة.

أحمد العوضى الدراما الشعبية الشركة المنتجة النجم أحمد العوضي الفنان تامر شلتوت المداح الجزء الرابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر طن الحديد اليوم

دوري أبطال أفريقيا| تفاصيل الاجتماع لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

مساعدات بنكهة الدم.. الاحتلال يرد على محكمة العدل بمـ.جزرة الرشيد

طلب عاجل من الخارجية السورية لحلفاء إسرائيل

مـ.جزرة الرشيد في غزة.. بيان شديد اللهجة من الخارجية السعودية

أدعية رمضان .. اللهم اجعله شهر الخير والعطاء والإحسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

جمبسوت جلد جريء .. درة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور|شاهد

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ