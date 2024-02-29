مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مشاركة تامر شلتوت في المداح وحق عرب

يعيش الفنان تامر شلتوت حالة من الانتعاش الفني حيث ينتظر عرض مسلسلين في رمضان المقبل وهما حق عرب مع النجم أحمد العوضي ومسلسل المداح الجزء الرابع.



وبدأت الشركة المنتجة لمسلسل "المداح ٤" للترويج للمسلسل من خلال نشر بوسترات فردية لنجوم العمل.



ويظهر تامر في أحداث الجزء الرابع بشكل مختلف عن أحداث الجزء الثالت.

ويضم مسلسل المداح 4 بجانب حمادة هلال نخبة من الفنانين أبرزهم: خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.



أما حق عرب فاقترب تامر من الانتهاء من تصوير أحداث دوره في المسلسل والذي سيكون مفاجأة للجمهور.



مسلسل "حق عرب" من بطولة النجم أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.



وكرم الفنان تامر شلتوت مؤخرا في ملتقى قوتها الذي أقيم في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من فبراير الحالي على دوره الاجتماعي الذي يقدمه من خلال برامجه في الفترة الأخيرة.