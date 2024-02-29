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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: بعد نجاح بين السطور .. برومو مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك .. عوضي والسقا والرداد ومصطفي شعبان .. عتاولة الدراما الشعبية في رمضان

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

بعد نجاح بين السطور .. برومو مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك

طرحت منصة watch it برومو مسلسل لحظة غضب ، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته صبا مبارك ، ويعرض خلال شهر رمضان الكريم . 

مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط . 

 

أحدث أعمال صبا مبارك التلفزيونية مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

عوضي والسقا والرداد ومصطفي شعبان .. عتاولة الدراما الشعبية في رمضان

تعد الدراما الشعبية هي الأقرب الي المشاهد المصري ، والأكثر تفاعلًا من قبل الجمهور خاصة خلال شهر رمضان الكريم ، وهذا العام سيتمكن المشاهد المصري من مشاهدة عدد من الأعمال التي تنتمي الي هذا القالب الدرامي . 

 

المعلم : 

واحد من أبزر الأعمال التي تنتمي الي هذا النوع من الدراما هو مسلسل “ المعلم ” ، والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان . 


أحمد السقا ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل "العتاولة".

نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة من كواليس مسلسل" العتاولة" عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وظهر السقا برفقة الفنان طارق لطفى والفنان باسم سمرة والمخرج أحمد خالد موسى.

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