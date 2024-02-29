أسرة سائق الخانكة.. كان عريس وملحقناش نفرح بيه وعايزين حقه

أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل سائق وإصابة آخرين في مشاجرة بينهما بسبب رفض المجنى عليه توصيل المتهم بسيارته إلى أحد الأماكن بدائرة مركز الخانكة وطلبت النيابة تحريات مباحث المركز حول الواقعة وظروفها وملابستها والتحفظ على الأسلحة البيضاء المضبوطة والاستعلام عن حالة المصابين في الواقعة .



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز الخانكة بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة أبو زعبل ووجود متوفى ومصابين .



وانتقلت أجهزة الأمن وتبين مصرع سائق 20 سنة على يد عاطل بسبب طلب الأخير من الأول توصيله بسيارته إلى أحد الأماكن فرفض ونشبت بينهما مشاجرة استعان كل طرف منهم بذويه واسفرت المشاجرة عن قيام المتهم بطعن المجنى عليه فلقى مصرعه كما أصيب اثنان من أبناء عمومة المجنى عليه وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وقررت جهات التحقيق إرساله للمعمل الجنائى.



وقال والد المجني عليه إن المتهم أنهى حياة نجله دون وجه حق بسبب دفاعه عن شقيقه قائلا : أنا مش عارف أنام من بعد ما ابني مات وفيه نار جوا قلبي من بعده.. ده عريس عنده 20 سنة، وكان لسه خاطب عشان يتجوز وملحقناش نفرح بيه.



وأوضح عم المجني عليه أن تفاصيل الواقعة تعود عندما توجه المتهم إلى شقيق الضحية، وطلب منه أن يوصله بسيارته الخاصة ليقضي مشوار ما، وعندما رفض ذلك تعدى عليه بالضرب في الشارع.



وأضاف أن شقيق المجني عليه استغاث بباقي أشقائه بعدما تعدي المتهم عليه بالضرب، واتفقوا على عقد جلسة لإنهاء الخلاف الذي نشب بين الطرفين، قائلًا: المتهم قال للجاني وأخواته تعالوا وهنقعد سوا مع بعض نحل المشكلة وصدقوه من غير ما يشكوا فيه.