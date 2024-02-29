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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صناع وأبطال أنف وثلاث عيون في المركز الكاثوليكي اليوم

انف وثلاث عيون
انف وثلاث عيون

يعرض اليوم فيلم أنف وثلاث عيون، ضمن فعاليات الدورة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في السادسة مساء، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، يعقبه ندوة بحضور صناعه.
 

المركز الكاثوليكي


وكانت اللجنة العُليا للمهرجان اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

عمر هلال في المركز الكاثوليكي من أجل فوى فوى فوى

صناع وأبطال «فوي فوي فوي» في المركز الكاثوليكي اليوم


والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

وتشكّلت اللجنة برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

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