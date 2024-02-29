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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وحدة تعليم الصم الأسقفية تستضيف وفدا من المدرسة الألمانية .. صور

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

استضافت وحدة الصم الأسقفية وفد ألماني من مدرسة الصم التابعة للحكومة الألمانية  تدعى "ماركوسالي Marcus Allee".

وخلال زيارتهم أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادتهِ البالغة بزيارة الوفد الألماني للكنيسة الأسقفية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين مختلف فئات المجتمع.

استهدفت الزيارة تبادل الخبرات بين وحدة الصم والمدرسة، حيث زار الوفد الألماني، فصول الصم بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى زيارة فصول الرسم والتخاطب والمشغولات اليدوية ومكتب ترجمة الكتاب المقدس بلغة الإشارة.

وضمت الزيارة ندوات من وحدة الصم والمدرسة، حيث قدم الوفد الألماني نبذة عن مدرستهم وعن وسيلة التدريس بها، إذ تم استعراض الفصول المخصصة للصم الألمان من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى ندوة قدمتها الدكتورة سحر الألفي، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توفير التعليم المجاني للطلاب الصم.

وشملت زيارة الوفد الألماني زيارات خارجية للمتحف القبطي والسبع كنائس وجامع عمرو بن العاص، بالإضافة لعمل ورشة عمل تجمع بين الإشارات المصرية والألمانية وتصويرها، وذلك بوحدة الصم الأسقفية.

جاء ذلك بحضور القس كلمينت راعي كنيسة الصم بمصر القديمة، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية، وكلير غايس مستشار الصم بالكنيسة الأسقفية، وشيري نبيل مدير وحدة تعليم الصم.

وحدة تعليم الصم تأسست عام ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لعام ١٩٩٣م، بإسم جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية.

وحدة الصم الأسقفية مدرسة الصم الأسقفية متحف القبطي الكنيسة الأسقفية

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