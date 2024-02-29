عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معرض محمد بكر.. خالد عبد الجليل وزكريا يسلمان درع الإسماعيلية الدولي لشيخ المصورين

صدى البلد

 

افتتح مساء اليوم الثاني من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته  ال25  برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، معرضاً للمصور الفوتوغرافي القدير محمد بكر بقصر ثقافة الإسماعيلية.
وخلال المعرض قام كلاً من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة والناقد السينمائي عصام زكريا بتسليم درع تكريم مهرجان الإسماعيلية للمصور الكبير محمد بكر تقديراً لمشواره الكبير.

txt

غيرتها من الخالة خيرية .. أبرز تصريحات سلوى محمد علي بالإسماعيلية |صور

txt

محمد نبيل: مسلسل الحشاشين سيكون له تأثير كبير في الشارع المصري| فيديو


ويضم المعرض صورا متعددة من أرشيف المصور محمد بكر، إلتقطها للمخرج الراحل شادي عبدالسلام  أمام وخلف الكاميرا.
يذكر أن المصور محمد بكر، شيخ مصوري الفوتوغرافيا عمل أكثر من 60 عاماً في مهنة التصوير، وسجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويمتلك إرثا ًضخماً من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأفلام "الأبيض والأسود" وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما أو ما يدور وراء الكواليس، كما عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم .

أما المخرج الراحل شادي عبدالسلام من مواليد 15 مارس عام 1930 بدأ حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957، ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب، منها الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره، وفيلم "وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، كما أخرج المخرج الراحل فيلم "الفلاح الفصيح " عام 1970، الذي فاز بجائزة السيدالك في فينسيا.
أما فيلمه  "المومياء.. يوم أن تحصي السنين" فهو علامة فارقة ليس فقط في تاريخه، بل في تاريخ السينما المصرية والعالمية، فقد حصد عددا من الجوائز العالمية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر ويحتفى هذا العام بالدورة 25، وتستمر فعالياته حتى يوم ٥ مارس المقبل.

مهرجان الإسماعيلية عصام زكريا محمد بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

موضوعات متعلقة

المهرجان الدولي لـ"الفيلم القصير جدا" يفتح باب المشاركة في دورته التأسيسية

وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان دورة اليوبيل الفضي لمهرجان الأفلام التسجيلية

قبل انطلاق دورته الـ25.. مهرجان الإسماعيلية يعلن أعضاء المكتب الفني

تعرف على تفاصيل مسابقات الدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

تفاصيل تكريمات الدورة 25|الناقد عصام زكريا: مهرجان الإسماعيلية الأقرب لقلبي

تفاصيل مشاركة ميدو في "شارك تانك" .. غدا

عرض فيلم BOB MARLEY: ONE LOVE احتفالا بسيرة بوب مارلي

كيفية مشاهدة حفل بافتا مباشرة من لندن الليلة

ترشيحاتنا

سعر طن الحديد اليوم

دوري أبطال أفريقيا| تفاصيل الاجتماع لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

مساعدات بنكهة الدم.. الاحتلال يرد على محكمة العدل بمـ.جزرة الرشيد

طلب عاجل من الخارجية السورية لحلفاء إسرائيل

مـ.جزرة الرشيد في غزة.. بيان شديد اللهجة من الخارجية السعودية

أدعية رمضان .. اللهم اجعله شهر الخير والعطاء والإحسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

جمبسوت جلد جريء .. درة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور|شاهد

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ