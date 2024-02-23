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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد نبيل: مسلسل الحشاشين سيكون له تأثير كبير في الشارع المصري| فيديو

الناقد الفني محمد
الناقد الفني محمد نبيل

أشاد الناقد الفني محمد نبيل، بمسلسل الحشاشين، مؤكدا أن مسلسل «الحشاشين» سيكون له تأثير كبير في الشارع المصري.

وأكد "محمد نبيل" خلال لقائه ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأعمال الدرامية كانت حريصة السنوات الماضية على طرح أفكار معينة مثل الإرهاب  وكان له إنعكاس ضخم على الشارع المصري، وهذا ما رأيناه مع مسلسل «الإختيار» لتصحيح المفاهيم والأفكار.

وأوضح "محمد نبيل" أن مسلسل «الحشاشين» سيلقى نجاح كبير جدا، خاصة إن الفنان كريم عبد العزيز هو نجم الشاشة الأول حاليا وناجح في السينما بالأرقام، ومتوقع أن يلقى نجاح أيضا في الدراما، مؤكدا أن فئة المراهقين مهمة جدا لان لها تأثير كبير خاصة على السوشيال ميديا.

مسلسل «الحشاشين»

الحشاشين مسلسل تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، ويجسد فيه كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين المثيرة للجدل في ذلك العصر، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام، وقد أتى حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي. والمسلسل يشارك في بطولته أيضاً فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.

محمد نبيل مسلسل الحشاشين الاختيار كريم عبد العزيز السينما الدراما

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محمد نبيل: مسلسل الحشاشين سيكون له تأثير كبير في الشارع المصري| فيديو


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