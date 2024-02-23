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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجربة ناجحة.. محمد نبيل: المسلسلات ذات الـ15 حلقة أعطت فرصة لعدد كبير من الفنيين

الناقد الفني محمد
الناقد الفني محمد نبيل

قال الناقد الفني محمد نبيل، إن الفنان القدير يحيي الفخراني دئما يقدم أعمال درامية على مدار سنوات خاصة في شهر رمضان الكريم، وبعدها توقف لفترة، وعودته لخوض السباق الرمضاني سيكون له تأثير كبير في الدراما الرمضانية.

وأضاف "محمد نبيل" خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المسلسلات ذات الـ 15 حلقة أعطت فرصة كبيرة جدا لعدد كبير من الفنيين والتقنيين يعملوا كصناعة.

وأشار  إلى أن تقديم المسلسلات خلال  15 حلقة فقط كانت فكرة جريئة جدا من الشركة المتحدة ومميزة، وفتحت الباب لطرح مسلسلات أخرى وهي تجربة ناجحة ومؤثرة.

الماراثون الرمضاني لدراما 2024 

 أيام قليلة ويبدأ الماراثون الرمضاني لدراما 2024 والذي تعرض فيه العشرات من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الاجتماعي والتاريخي والكوميدي وغيرها من الأعمال .

يشهد شهر رمضان 2024 أكثر من 40 مسلسلا جديدا منها الذي يستمر من بداية الشهر حتى نهايته ومنها من يكتفي بـ15 يوما فقط من الشهر الكريم ومن أبرز أبطال مسلسلات رمضان هذا العام كريم عبد العزيز ومحمد امام واكرم حسني ومي عمر واحمد زاهر وغيرهم
 

محمد نبيل المسلسلات الدراما الرمضانية شهر رمضان يحيى الفخراني الشركة المتحدة

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