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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مهم للسفارة الروسية في ليبيا

ارشيفي
ارشيفي

نفت سفارة روسيا في ليبيا تبعية المطبعة الروسية الموجودة في مزرعة جبريل البدري رئيس جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج، للدولة الروسية.

وأكدت السفارة في بيان لها؛ أن المطبعة الروسية المسؤولة عن طباعة وإصدار العملة فئة الـ50 دينار التي اعتبرها الصديق الكبير مزورة.

وفي وقت سابق؛ استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، يوم الاربعاء، السفير الروسي في ليبيا حيدر أغانين، لبحث تطوير العلاقات الليبية الروسية في عديد من المجالات.


وشدد السفير الروسي خلال اللقاء، على رغبة بلاده بزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والأكاديمي، والاهتمام بمشاريع التنمية لمساهمتها في تحقيق الازدهار، وأكد على استئناف عمل السفارة الروسية بكامل طاقمها في طرابلس نظرا لما تتمتع به من استقرار.

وأشار السفير الروسي إلى رغبة بلاده بتفعيل عمل اللجنة المشتركة التي تساهم في تطوير علاقات التعاون الليبية الروسية، وقدم الدعوة للنائب لزيارة موسكو.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، وعددا من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته أشاد الكوني بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وسبل تطويرها في عديد من المجالات بما يخدم مصلحة ليبيا وروسيا.

وأكد على العمل لتفعيل اللجنة المشتركة الليبية الروسية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، واستئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة لا سيما السكة الحديدية.

 

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