بدعم الأمم المتحدة.. وكيل رياضة الإسكندرية تتفقد المساحة الآمنة بشباب النصر

تفقدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومنال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اليوم الخميس، المساحة الآمنة بمركز شباب النصر، التي تعتبر الأولى فى الإسكندرية وتأتى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتعاون الدولي السويسري .

وقالت صفاء الشريف، إن المشروع يهدف إلى التوعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي رفع الوعي بالصحة الإنجابية، الدعم النفسي والاجتماعي، الخدمات الطبية وإدارة الحالة، مشيرة إلى أن المستهدفين هم اللاجئين (سوريين - سودانيين- أريتريين- اليمنيين) بالإضافة إلى المصريين (المجتمع المضيف).



وأضافت أن عدد المساحات الآمنة بالجمهورية تبلغ 11 مساحة آمنة في 6 محافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية -الشرقية -دمياط - أسوان)، وهذه هي المرة الأولى بمحافظة الإسكندرية.

وفي نهاية الجولة، تفقد الضيوف حديقة ذوي الهمم بالمركز التي نفذت بالتعاون مع روتاري الرمل كما تم تفقد مركز التخاطب وغرفه مشواري.

جاء ذلك بحضور جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، ومنال إسماعيل مدير العلاقات العامة، ودعاء حسني مدير فرع وسط، وحمدي شعبان رئيس مجلس إدارة مركز شباب النصر، وخالد توفيق منسق المساحات بالوزارة، وباكينام نبيل محسن نائب سفير سويسرا فى مصر، ورحاب الزميتي مدير إدارة إعداد القادة، وروز بارك ممثل عن صندوق الأمم المتحدة، وحذيفة صابر مدير المشروع.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.