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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف القضية السكانية

اجتماع بمحافظة الإسكندرية
اجتماع بمحافظة الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية والتي تم تدشينها منذ عام بالمحافظة، وكذلك التنسيق لبدء تنفيذ المبادرة داخل المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإسكندرية.

قال الشريف إن الإسكندرية دائمًا سباقة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، موضحًا أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" هي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بملف القضية السكانية، وبناء الإنسان المصري، مما يسهم في خلق جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

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وأوضح أنه منذ تدشين المبادرة في الإسكندرية العام الماضي، تابع معدلات تنفيذ المبادرة ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين وخاصة في المناطق النائية مثل: العامرية وبرج العرب وغرب؛ حيث تم تنفيذ المبادرة في (4) مستشفيات بالقطاع العام (العامرية العام_برج العرب المركزي_دار إسماعيل للولادة_الجمهورية العام)، و (9) وحدات صحية موزعين على أحياء (غرب العامرية ومركز ومدينة برج العرب)، فضلًا عن تدريب عدد كبير من أطباء النساء والتوليد وطاقم التمريض ومقدمي المشورة لضمان تنفيذ المبادرة بشكل فعال ومؤثر.

وقدم اللواء محمد الشريف الشكر إلى الدكتور خالد عبد عبد الغفار وزير الصحة، مثمنًا دور وزارة الصحة في دعم القطاع الطبي، والارتقاء بجميع الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية.

وأكد حرص محافظة الإسكندرية بجميع أجهزتها التنفيذية على تقديم كامل الدعم والرعاية لتنفيذ المبادرات الرئاسية وخاصة في المجال الطبي، وتحقيق أكبر استفادة للمواطن السكندري من تلك المبادرات.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على المبادرة وعضو مجلس النواب، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الصحة، ودكتور عبد المنعم فوزي نقيب الأطباء، ودكتور محمد انسي الشافعي نقيب الصيادلة، ومدير مستشفيات جامعة الإسكندرية، ولفيف من الجهات المعنية.

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