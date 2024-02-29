كيف تستفيد الدولة من عوائد مشروع رأس الحكمة.. فيديو

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الحجم العائد من مشروع تطوير وتنمية صفقة رأس الحكمة كبير، لافتا إلى أنه لابد من التعامل مع هذا الرقم بأهمية كبيرة وتحديد طريقة الاستخدام.



وتابع محمد فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد التعامل بحكمة مع أزمة السيولة الدولارية بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من الصفقة تمثل 28% من إجمالي الصفقة.



ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن 50 مليار دولار إجمالي الودائع الموجودة في البنك المركزي، مبينا أن نقص بعض السلع أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.



وأوضح ، أن المضاربات في السوق الموازية للدولار لا تزيد عن 25%، لافتا إلى الطفرة التي شهدتها أسعار الدولار من يناير إلى فبراير الماضيين.



كما أكد، أن الدورة الاقتصادية في مصر باتت شبه معروفة، وما يحدث الآن شهدته مصر في عام 1986، قائلا: "مصر تتعرض لدورات اقتصادية متتالية ويجب أن تنكسر هذه الدورة".

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية التخارج، وبات بات فرض عين، بالإضافة إلى سياسة ملكية الدولة وهي من ضمن الحلول طويلة المدى للعبور من أي تحديات اقتصادية.

