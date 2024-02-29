انزعجت من اعتزال الزعيم ولم أفشل مع رمضان..ماذا قال مدحت العدل عن هؤلاء؟

كشف السيناريست مدحت العدل، كواليس مسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، والمقرر عرضه في دارما شهر رمضان 2024.



وتغزل مدحت العدل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، في يحيي الفخراني، قائلا: "فنان كبير وقدير، وطاقة من الفن والأداء والالتزام".



وتابع مدحت العدل، أن قصة المسلسل عبارة عن برنامج يحاور الفخراني فيها الأشخاص بطريقة ولا أروع وبأداء راق وكبير، قائلا:" الدكتور يحيي الفخراني، طاقة الله أكبر ربنا يعطيه العمر والصحة، طاقة إشعاع وقبول وكاريزما واحترام للنص، ولو عايز يغير كلمة يكلمني، إنت واقف أمام جبل، ولك الفخر".



وتحدث الكاتب مدحت العدل، عن عودة الفنانة شريهان، قائلا: "دي فنانة ملهمة، عندها إمكانات وخيال للكتابة واسع، وكمان بتعرف تقرأ ما بين السطور بشكل هايل وذكاء كبير".



وعن ما تردد عن فشله مع الفنان محمد رمضان، قال العدل:"لم أفشل مع محمد رمضان، عملت معه مسلسل نسر الصعيد، وكسر الدنيا، ومحمد فنان شاطر، وبيعرف يلاعب السوشيال ميديا، والناس بتجري وراه، ورغم ده كله، إنسان مهذب وطيب، وابن ناس، وفنان مُطيع، ولايفرض رأيه، ويقول وجهة نظره مثل أي فنان، ونجحت معه، ويقول اللي هو عايزه على السوشيال ميديا نمبر وان والكلام ده، وبراحته وهو ناجح كمان في الحتة دي، وبالنسبة لتعامله معانا، محمد عارف هو يتعامل مع من ونجحنا مع بعض".



وشدد مدحت العدل، على أن مصر تخوض حربا وتحديات كثيرة بمختلف الجبهات، لافتا إلى أن أي مصري يقول إن الفن حرام مش مصري، وأي مصري له سمات وصفات المصري ومش بيضحي من أجل وطنه مش مصري، والمصري الذي لا يعشق تراب الوطن مش مصري".

كما أكد السيناريست، أن مصر رمانة ميزان الوطن العربي، مشددا على أن هناك نوعا من غسيل المخ لدى البعض يظهر في تعاملهم مع الموقف المصري في قضايا الوطن العربي، قائلا:"ليس هناك ما يسمى بالسينما النظيفة".



كما تحدث العدل، عن اعتزال الفنان عادل إمام، قائلا: "انزعجت من قرار الاعتزال، الفنان مش بيعتزل، ولايوجد من يملأ فراع عادل إمام، وعادل إمام حالة شعب وروح الشعب المصري، يتمتع بالذكاء الكافي مما يجعله يتربع على العرش لأكثر من 50 سنة، والمنتجين يبيعوا بي".

