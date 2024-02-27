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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هنادي مهنا تروج لـ مسلسلها الجديد عتبات البهجة.. شاهد

صدى البلد

روجت الفنانة هنادي مهنا لـ مسلسلها الجديد"عتبات البهجة" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

 

وشاركت هنادي البوستر الرسمي للمسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

أعلنت شبكة قنوات DMC عن عرض مسلسل “عتبات البهجة” ، بطولة الفنان يحيي الفخراني ، فى الماراثون الرمضاني 2024.

وطرحت العدل جروب، البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة، المشارك في الموسم الرمضاني 2024.

وكشفت شركة العدل جروب عن صور جديدة من كواليس مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، الذى انطلق تصويره منذ فترة للعرض في شهر رمضان 2024، حيث جمعت المشاهد بين يحيى الفخراني وصلاح عبد الله ومحسن منصور وهنادي مهنى وعلاء مرسي وعنبة.

 

 

مسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

ومسلسل عتبات البهجة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د. مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، وهو عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وقال الفنان يحيى الفخراني، عن أعماله في رمضان 2024،  إنه سيقدم مسلسلا دراميا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان 2024، من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، الذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما "جحا المصري" و"يتربى في عزو"

 

 

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