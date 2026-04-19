الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد أزمتها مع والدها.. شخص يحاول النصب باسم بثينة علي الحجار

علي الحجار وابنته بثينة
سعيد فراج

كتبت بثينة -ابنة الفنان علي الحجار- منشورا عبر حسابها بتطبيق تيك توك، حذرت فيه من شخص ينتحل شخصيتها ويحاول النصب من خلال جمع تبرعات بأسمها.

وقالت بثينة علي الحجار، إنها ليس لديها سوى حساب واحد على تيك توك، وأن هناك شخص ينتحل شخصيتها ويطلب تبرعات على رقمه الشخصي. 

منشور بثينة علي الحجار 

وأثارت بثينة علي الحجار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تصريحات لها تحدثت فيها عن معاناتها المعيشية وابتعاد والدها علي الحجار عنها، ما دفعها للخروج للرد وتوضيح موقفها.

وقالت بثينة، في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق TikTok، إنها تمر بظروف صعبة، مشيرة إلى معاناتها في توفير احتياجاتها اليومية، حيث عبرت بشكل عفوي عن ضيق حالها، مؤكدة أن ما قالته جاء انعكاسا لما تشعر به في تلك اللحظة.

وأضافت أنها لم تكن تتوقع انتشار الفيديو بهذا الشكل، موضحة أنها ظهرت على طبيعتها دون تكلف، ومعربة عن استيائها من بعض التعليقات التي اتهمتها بالإدمان، رغم أن حديثها – على حد وصفها – كان تعبيرا صادقا عن مشاعرها، وليس أكثر. كما أشارت إلى رغبتها في تحسين علاقتها بأسرتها ووالدها.

وأوضحت بثينة أنها تمر حاليا بفترة صعبة على الصعيد المهني، إذ لا تجد عملا، لافتة إلى أنها تمتلك مهارات متعددة، من بينها التمثيل والكتابة والترجمة، ومبدية استعدادها للعمل، وداعية من يمكنه مساعدتها إلى تقديم فرصة مناسبة.

من جانبها، علقت والدتها على الجدل المثار، مؤكدة أن الفيديو المتداول تم تسريبه من حساب خاص دون إذن، وأنه كان مجرد لحظة فضفضة بين ابنتها وأصدقائها، وليس موجها للنشر العام. كما انتقدت ما وصفته بمحاولات الإساءة لسمعة ابنتها ووالدها، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يستغل الأمر أو يروج له بشكل مسيء.

وكان الفيديو المتداول قد أظهر بثينة وهي تتحدث بأسلوب ساخر عن ظروفها، قبل أن توجه دعوة لمتابعيها لمهاجمة حساب والدها، وهو ما أثار موجة واسعة من التفاعل والانقسام بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

طليقة الفنان على الحجار، الفنانة سحر حسن، كتبت  منشورا للرد على الفيديو المتداول لابنتها بثينة علي الحجار، التي ظهرت فيه الأخيرة وتدعو فيه إلى شتم والدها. 

وكتبت بثينة حسن، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتكاعي فيسبوك: «المواقع اللي عمالة تقزز لب في سمعة البنت ووالدها.. ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private account مش للسرقة ولا للنشر». 

وأضافت: «وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي.. واللي هايتاجر او هايعلي الترند هايعرض نفسه للمسائله القانونية .. واتقوا الله يا ملايكة يالي قايمين من على السجادة.. يا مدعي الشرف والاستقامة».

