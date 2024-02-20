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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024| طرح بوسترات فردية جديدة لمسلسل "عتبات البهجة"

صدى البلد

طرحت العدل جروب البوسترات الفردية لمسلسل “عتبات البهجة” ، الذى من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤.

كانت  الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة"، أطلقت البوستر التشويقي له؛ استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2024.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

مسلسل عتبات البهجة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د. مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، وهو عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وكشفت شركة العدل جروب عن صور جديدة من كواليس مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، الذى انطلق تصويره منذ فترة للعرض في شهر رمضان 2024، حيث جمعت المشاهد بين يحيى الفخراني وصلاح عبد الله ومحسن منصور وهنادي مهنى وعلاء مرسي وعنبة.

وقال الفنان يحيى الفخراني، عن أعماله في رمضان 2024،  إنه سيقدم مسلسلا دراميا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان 2024، من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، الذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

 

 

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