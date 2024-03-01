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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمير رمسيس في المركز الكاثوليكي خلال آخر فعاليات مهرجان السينما|صور

صدى البلد

 عرض  فيلم أنف وثلاث عيون ليختتم فعاليات الدورة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وأعقبه ندوة بحضور مخرج العمل أمير رمسيس وكشف تفاصيل تحضيره للعمل.

المركز الكاثوليكي


وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

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والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.


تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

أحمد عبدالله المؤلف عبد الرحيم كمال المركز الكاثوليكى المصرى للسينما المركز الكاثوليكى المصرى أنف وثلاث عيون

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