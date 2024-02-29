عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى علوي تبدأ تصوير أولى مشاهد فيلم المستريحة

ليلى علوي وبيومي
ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان

بدأت الفنانة ليلى علوي، اليوم تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد المستريحة والذى تخوض بطولته بجانب كل من بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعبد الرحمن حسن.
 

واحتفلت ليلى علوي مع باقى فريق عمل الفيلم بأول أيام التصوير وقاموا بتقطيع التورتة، حيث من المفترض أن يتم عرض الفيلم بالتزامن مع عيد الفطر القادم.
 

فيلم المستريحة


يذكر أن فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين النجمة ليلي علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان الماضي ومسلسل «نصي التاني» عبر منصة شاهد، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلي علوي وتأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

وكان قد بدأ المخرج عمرو صلاح خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع باقى أبطال العمل.

ليلى علوي المستريحة محمد رضوان بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

حرب وظلم وفساد .. تعليق مثير من كهربا بعد حل أزمته مع الزمالك

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

موضوعات متعلقة

بعد الطلاق بشهرين.. مسلم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

دعما لفلسطين.. زاب ثروت وعزيز مرقة وماهر الملاخ يطرحون "يازمان"

رسميا.. عرض مسلسل "وبقينا اتنين" بموسم دراما رمضان 2024

أخبار الفن| شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب.. وفاة والدة الفنان فادي إبراهيم بعد ساعات من رحيله

بعد الكويت.. أصالة في قطر لإحياء حفل غنائي جديد| تفاصيل

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد شقيقه عمر| صور

محمد عبده يحيي حفلا غنائيا فى البحرين أبريل القادم

أخبار الفن: فيلم فوي فوي فوي يفوز بجائزة جمعية الفيلم وحسن الرداد يصالح فريق عمل مسلسله الجديد محارب

ترشيحاتنا

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان لحل الأزمة السودانية

بدون مقابل مالي.. عرض زد لضم محمود متولي من الأهلي

من غيرها مش هتسافر.. تعرف على تطعيمات الحجاج بجميع محافظات مصر

حرب نووية بين روسيا والناتو.. نائب في الدوما يكشف التفاصيل

تحقيق عاجل مع مقاول حراسة وآخرين في سرقة خطوط أنابيب بترول.. خاص

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

رسالة مثيرة .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

غير مكلفة.. خلطة بهارات البطاطس المقلية الخاصة بالمطاعم

مفيش رباية .. إنهاء طالبة العريش حياتها يستفز جمهور السوشيال ميديا

فيديو

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ