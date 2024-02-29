ليلى علوي تبدأ تصوير أولى مشاهد فيلم المستريحة

بدأت الفنانة ليلى علوي، اليوم تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد المستريحة والذى تخوض بطولته بجانب كل من بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعبد الرحمن حسن.



واحتفلت ليلى علوي مع باقى فريق عمل الفيلم بأول أيام التصوير وقاموا بتقطيع التورتة، حيث من المفترض أن يتم عرض الفيلم بالتزامن مع عيد الفطر القادم.



فيلم المستريحة



يذكر أن فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين النجمة ليلي علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان الماضي ومسلسل «نصي التاني» عبر منصة شاهد، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلي علوي وتأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

وكان قد بدأ المخرج عمرو صلاح خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع باقى أبطال العمل.