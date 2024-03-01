قناة أرضية .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يلتقي الفريق الأوللكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره التنزاني يانج أفريكانز في السادسة مساء اليوم الجمعة ،على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفريقان ضمن المجموعة الرابعة في البطولة والتي تضم معهما شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ، وضمن طرفي مباراة اليوم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، لا سيما وأن لقاء اليوم يسحم الصراع على صدارة المجموعة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

شبكة قنوات بي إن سبورتس ، هي الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي ، كما سيتم نقل مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية

ويمكنك متابعة المباراة من خلال ضبط ترددات القنوات التالية..

تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية

التردد : 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.



قناة Bein sports 6

تردد القناة: 11054

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

