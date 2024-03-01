دجاج ستربس كرسبي من الأكلات التي يعشق الكبار والصغار تناولها، لذا تحرص العديد من ربات المنزل على تطبيقها في البيت بدلا من شرائها من الأسواق.

قدمت الشيف آلاء الجبالي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير دجاج ستربس كرسبي لرمضان.

مقادير دجاج ستربس كرسبي

2 صدور دجاج

(التتبيلة)

ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة صغيرة عسل أبيض

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة مستردة بودر

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

(للتغليف)

2 بيض

نصف كوب دقيق

2 كوب كرسبي

زيت للقلي