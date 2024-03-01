لاعب الزمالك السابق: تجديد عقد شيكابالا كان ضروريا

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان لا بد من إغلاق ملف غرامة كهربا مع الزمالك، من أجل التركيز في ملفات أخرى من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.





وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك لعب بشكل مختلف أمام الداخليةبعكس مستواه أمام الإسماعيلي وأبو سليم الليبي، وهناك تطور واضح والاستحواذ كان جيدًا في وجود دونجا وأوباما وناصر ماهر والسعيد، وشخصية جوميز واضحة، وظهرت حالة حماس لدى اللاعبين من أجل إثبات قدراتهم، لأن أي لاعب سيتخاذل سوف يجلس على مقاعد البدلاء، كما أن المدرب يقوم بالتدوير بين اللاعبين".





وأضاف : "تجديد عقد شيكابالا أمر جيد، لأنه قائد الفريق وقادر على لم الشمل، وقرار التجديد موفق لمجلس الإدارة لأنه من أعمدة الفريق".

وأتم: "من المهم للغاية تجديد عقد أوباما لأنه أحد ابناء الزمالك مثل شيكابالا، وكذلك أتمنى التجديد لـ محمد عواد ومحمد صبحي، ومجلس الإدارة بالطبع هو صاحب القرار في الملف، وبالنسبة لـ محمود علاء فإن هناك بوادر على رحيله خلال الصيف المقبل، وفرصته ليست كبيرة في الاستمرار مع الزمالك الموسم المقبل".