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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

للأطفال.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل مسرحيتها الجديدة

حورية فرغلي
حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلى عن تحضيرها لمسرحية جديدة للأطفال مأخوذة عن قصة رابونزل، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي على.

وقالت حورية فرغلي أنها تعمل خلال هذه الفترة على التحضير للمسرحية، خاصة وأنها غير ملتزمة باعمال أخرى لذلك تفرغت تماما لهذا العرض المسرحية ومن المفترض أن تبدأ أولى عروضه بعد موسم عيد الفطر القادم.

وتابعت حورية أنها تتمنى تقديم عمل رومانسي كوميدي سواء فى السينما أو التلفزيون كما تتمنى تقديم الجزء الثالث من مسلسل ساحرة الجنوب وذلك بعد تحقيقه جزأيه الأول والثاني نجاحا كبيرا خاصة شخصية روح التى كانت تجسدها ضمن أحداث المسلسل.

 

حورية فرغلى 

وقد نشرت الفنانة حورية فرغلي فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، ثاني حلقات يوميات حورية وميدو التى قد أعلنت عنها خلال الايام الماضية.

وظهرت حورية فرغلي فى الفيديو ، وهى تتناول الشيكولاتة ، ليرد عليها الأخر ، معلقًا: أنا شبعت ،هو دا غدانا انهاردة ولا ايه.

وقد روجت حورية فرغلي خلال الأيام الماضية ، عن طرح سلسلة حلقات بشكل يومي تدعي “ يوميات حورية وميدو” ، بمشاركة شاب من خارج الوسط الفني.

وتصدر اسم الفنانة حورية فرغلي، والإعلامي العراقي نزار الفارس، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تم تداول الحديث عن العلاقة بينهما.

كانت الفنانة حورية فرغلي قد أوضحت في تصريحات سابقة عن رغبة الإعلامي العراقي نزار الفارس، في الزواج منها، لكنها رفضت رغم إلحاحه على الأمر، حيث قالت: «نزار بكى بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته».

حورية فرغلي رابونزل الفنانة حورية فرغلي

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