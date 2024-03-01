ضبط تاجر بحوزته 110 أطنان سكر في القليوبية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية من ضبط أحد التجار لقيامه بالتصرف فى كمية كبيرة من السكر بعد تعبئته داخل مخزن بناحية الخانكة و طرحه في السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة التى تمت تحت إشراف عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمركز الخانكة خلال مداهمة إحدى المخازن بقيام صاحبه بالتصرف فى ١١٠ طنا من السكر دون إخطار مديرية التموين بالاستلام أو البيع .

واستهدفت الحملة التى نفذتها إدارة الخانكة بإشراف أحمد رضا مدير الإدارة التشديد والرقابة على المصانع والشركات والأسواق التجارية المختلفة لبيان مدى التزام المسؤولين عنها والقرارات التموينية لتوفير السلع للمواطنين ومواجهة الاحتكار لتحقيق مكاسب غير مشروعة .