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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز الدراسات والفكر: كم الجرائم التى ارتكبت داخل غـزة سببت حرجا دوليا لأمريكا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أمريكا جوبايدن

أكد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن أحد أوجه الأهمية المرتبطة بالمباحثات الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن هو مسألة التوقيت ففي الوقت الراهن الذي تجري فيه تأكيدات وتفاهمات بين القاهرة وواشنطن، هناك مباحثات دولية مكثفة بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة.

المباحثات المصرية الأمريكية الهاتفية تتزامن مع تنامي وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة

وأوضح فوزي خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز،أنه سوف يتم  استكمال المباحثات بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة بالقاهرة خلال الساعات المقبلة، مشرا إلى أن المباحثات المصرية الأمريكية الهاتفية تتزامن مع تنامي وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

 الجرائم الإسرائيلية التي اُرتكبت داخل غزة تُسبب العديد من الإشكالات للإدارة الأمريكية

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر: “كم الجرائم الإسرائيلية التي اُرتكبت داخل غزة تُسبب العديد من الإشكالات للإدارة الأمريكية سواء أمام الرأي العام الأمريكي نفسه لتنامي الانتقادات الداخلية، أو الحرج الدولي باعتبارها مسؤولة عن هذه الجرائم الإسرائيلية ومشاركة في هذه العمليات التي تتم بشكل مباشر عبر الدعم والرعاية المقدمين لإسرائيل وغيرها من أوجه الدعم".

هدنة إنسانية جديدة غزة الانتهاكات الإسرائيلية الجرائم الإسرائيلية جو بايدن

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