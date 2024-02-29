رسائل مصرية للولايات المتحدة.. أهم توجيهات السيسي إلى بايدن حول أوضاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأبدت مصر تحذيراتها من خطورة استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة، معبرة عن إدانتها الواضحة لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وتم مناقشة الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق الهدوء في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

السيسي: التوصل فورًا إلى وقف إطلاق النار ضرورة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي أشار إلى ضرورة التوصل فورًا وبشكل مستدام إلى وقف إطلاق النار، الذي يسمح بتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومناسب، ويحقق تحسنًا فعليًا في الأوضاع داخل القطاع.

فيما يتعلق بالتصعيد العسكري واستهداف المدنيين، حذر الرئيس السيسي من خطورته وأكد تمامًا إدانة بلاده لاستهداف المدنيين الأبرياء، مع انتهاك القانون الدولي والمبادئ الدولية المعترف بها.

في نفس السياق، أشاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بتقدير الرئيس بايدن للجهود المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التهدئة، والتي تعد أمرًا ذا أولوية حاليًا لاستعادة الاستقرار في المنطقة. كما أعرب عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة، سواء في المسار السياسي الرامي لتحقيق التهدئة، أو من خلال دورها القيادي المحوري في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن الاتصال شمل أيضًا تقييم الأوضاع الإقليمية بشكل عام، حيث أكد الرئيسان (السيسي وبايدن) ضرورة تجنب تصعيد الصراع في المنطقة، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق من أجل استعادة السلام والأمن في المنطقة.

قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

ووفقًا للبيان، تم تأكيد "قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، وتناولت النقاشات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بينهما.

وكانت عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية أقلعت من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى ليلاً لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها المواطنين الفلسطينيين فى شمال غزة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار الجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والإحتياجات العاجلة التى تم إسقاطها جواً بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتى تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة إستمرار العمليات العسكرية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق التهدئة وإنفاذ المساعدات الملحة للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة .