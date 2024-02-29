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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا ناقش الرئيسان السيسي وبايدن هاتفيا؟.. تفاصيل الاتصال كاملة

تفاصيل اتصال الرئيس
تفاصيل اتصال الرئيس الأمريكي والرئيس عبد الفتاح السيسي

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم هاتفياً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش الزعيمان الحرب في غزة وجهودهما لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

كما وجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على قيادة مصر في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد الزعيمان على أن إطلاق سراح الرهائن سيؤدي إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة على مدى ستة أسابيع على الأقل، وتبادلا وجهات النظر حول كيفية تحويل هذه الفترة الطويلة من الهدوء إلى شيء أكثر استمرارية.

وناقشا أيضًا التخطيط لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وكيف أن وقف إطلاق النار بموجب صفقة الرهائن سيساعد بشكل أكبر في تمكين تلك الجهود وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة، كما ناقشا الحادث المأساوي والمثير للقلق الذي وقع في وقت سابق من اليوم في شمال غزة.

وأعرب الرئيسان عن حزنهما لخسارة أرواح المدنيين، واتفقا على أن هذا الحادث يؤكد الحاجة الملحة إلى إنهاء المفاوضات في أقرب وقت ممكن وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال منتظم خلال الأيام المقبلة.

الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصر غزة

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