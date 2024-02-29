أمل مبدي عن "قادرون باختلاف": دعم مستمر من الرئيس السيسي لذوي الهمم

علقت أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، على احتفالية قادرون باختلاف التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

وقالت أمل مبدى في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" هناك دعم مستمر من الرئيس السيسي لذوي الهمم وهذا يظهر كل عام في احتفالية قادرون باختلاف".

وأضافت امل مبدى :" أهالي ذوي الهمم واجهوا صعوبات كثيرة في حياتهم مع أبنائهم من ذوي الهمم وهم بحاجة كبيرة للدعم وهذا ما يفعله الرئيس السيسي".

وأكملت امل مبدى:" الكثير من أبطال ذوي الهمم لديهم قدرات خاصة كثيرة يمكن توظيفها من خلال دمجهم في المجتمع ".

ولفتت امل مبدى :" لدينا قناعة بأن يوم احتفالية قادرون باختلاف يتسبب في فرحة وسعادة الرئيس السيسي والشعب المصري".