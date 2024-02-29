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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمل مبدي عن "قادرون باختلاف": دعم مستمر من الرئيس السيسي لذوي الهمم

صدى البلد

علقت أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، على احتفالية قادرون باختلاف التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

 

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 وقالت أمل مبدى في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" هناك دعم مستمر من الرئيس السيسي لذوي الهمم وهذا يظهر كل عام في احتفالية قادرون باختلاف".

وأضافت امل مبدى :" أهالي ذوي الهمم واجهوا صعوبات كثيرة في حياتهم مع أبنائهم من ذوي الهمم وهم بحاجة كبيرة للدعم وهذا ما يفعله الرئيس السيسي".

 

 وأكملت امل مبدى:" الكثير من أبطال ذوي الهمم لديهم قدرات خاصة كثيرة يمكن توظيفها من خلال دمجهم في المجتمع ".

 

ولفتت امل مبدى :"  لدينا قناعة بأن يوم احتفالية قادرون باختلاف يتسبب في فرحة وسعادة الرئيس السيسي والشعب المصري".

أمل مبدى ذوى الهمم قادرون باختلاف اخبار التوك شو السيسي

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