برامج وأنشطة مميزة .. ماذا تقدم التعليم لـ الطلاب ذوي الهمم ؟| تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها للطلاب والطالبات أصحاب الهمم " للعام الدراسي 2023 / 2024 للمراحل التعليمية الثلاث .



حيث أوضحت وزارة التربية والتربية والتعليم الفني ، أن إدارتي الكشافة والمرشدات بالإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية تنظم :

1- مسابقة النشاط الكشفي على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الاعاقات ( صم - ذهني ، مكفوفين ... إلخ ) ، ويتم تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات الكشفية والرياضية والانشاد الديني والسمر وغيرها ، ويتم تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات

2- مسابقة نشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الاعاقات (التربية الفكرية زهرات ، مدارس الامل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات ، ومدارس النور للكفيفات زهرات ومرشدات) ، ويتم تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (مجال ارشادي ، رياضي ، صحي ، قومي ، ديني .. إلخ) ، وتكوين فرق دمج الاسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات

- يتم اشتراكهم في جميع المبادرات في حدود اعاقتهم مقل مبادرة اتحضر للأخضر

- يتم عمل لهم ورش عمل تلائم المراحل السنية والاعاقة

- يتم عمل فرق دمج بين الاسوياء وذوي الهمم

- الاحتفال بيوم المعاق العالمي

-المشاركة في أعياد الطفولة والاعياد الرسمية

- زيارة المعالم السياحية

-ممارسة بعض الألعاب الصغيرة

-يوجد مركز للدعم النفسي في الدقهلية والمنوفية يتم عمل ورش عمل وانشطة رياضية

- يتم تنفيذ مشروع قادر على التحدي بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية ويتم فيه تنفيذ ورش عمل وانشطة رياضية وتلوين

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن ادارة التربية الرياضية بنات توفر مراكز تدريب ألعاب فردية لذوي الهمم الاعاقات ( تنس طاولة - كاراتيه - ألعاب قوى ) ، بالاضافة إلى العروض الرياضية لذوي الهمم مختلف الاعاقات تبدأ من 12 طالب / طالبة إلى 24 طالب وطالبة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تنظيم رحلات اليوم الواحد للطلاب والطالبات (أصحاب الهمم) للقرية الفرعونية بالجيزة ، بهدف : المشاركة الفعالة في تنفيذ مبادرة قادرون باختلاف تحت رعاية رئاسة الجمهورية ، وتعزيز الشعور بالهوية المصرية لدى هؤلاء الطلاب من خلال الاهتمام بهم ، و تشجيع ابنائن الطلاب أصحاب الهمم على الاندماج داخل المجتمع ، وادخال البهجة والسرور في نفوس هؤلاء الطلاب ، والاستفادة من جهود الدولة لتقديم اوجه الدعم للطلاب أصحاب الهمم

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم تنظيم قوافل الرعاية الاجتماعية والطلابية لجميع المحافظات ، بهدف تقديك اوجه الدعم والرعاية الطلابية لهؤلاء الطلاب وتنمية سلوكياتهم الإيجابية والمساهمة في توجيه افكارهم بإيجابية ، و لقاءات توعوية للأخصائيين العاملين مع أصحاب الهمم واولياء الامور والطلاب لجميع المحافظات ، بهدف اتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب للتعبير عن رائيهم واتجاهاتهم واكتشاف مواهبهم ، واكساب الاخصائيين الاجتماعيين واولياء امور الطلاب مجموعة من المهارات في كيفية التعامل الأمثل مع ابنائهم

ولفتت وزارة التربية والتعليم ،إلى تنظيم المعسكرات الطلابية للطلاب أصحاب الهمم ، بهدف تقديم أوجه الرعاية وبث روح الامل والسرور والمساعدة على الاندماج بالمجتمع ، و تنظيم عروض مسرحية لإتاحة الفرصة لدى الطلاب للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم ، و توفير مراكز تنمية القدرات لإستغلال أوقات الفراغ لتنمية قدرات ومواهب الطلاب خلال العطلة الصيفية .

وقالت وزارة التربية والتعلمي ، أن الإدارة العامة للمكتبات تنظم مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي مدارس النور والأمل ، ومسابقة تحدي القراءة العربي بالاشتراك مع دولة الامارات العربية الشقية حيث يشارك فيها 13 ألف طالب من ذوي الهمم