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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب: ما حققته مصر لأبنائها من ذوي الهمم انعكاس حقيقي للنهضة الشاملة

صدى البلد

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن ما حققته الدولة المصرية لأبنائها من ذوي القدرات والهمم لا يمثل سوى انعكاسا حقيقيا لما تشهده الدولة المصرية من نهضة شاملة على كافة الأصعدة والمستويات، من إنجازات ومشروعات قومية تنموية كبرى، وكان لهم نصيب وافر منها، منوها بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة "القادرون باختلاف" في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم.


جاء ذلك في تصريح لوزير الشباب والرياضة مساء اليوم /الخميس/ تعقيبا على تكريم نادي الزمالك لبطل "قادرون باختلاف" ومنحه عضوية النادي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، وبحضور الدكتور عمرو حداد وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والدكتورة أمل مُبدي رئيس الإتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية.


وقام نادي الزمالك باستقبال عبد الرحمن مصطفى، بطل "قادرون باختلاف" الذي أعرب عن رغبته بذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" بنسختها الخامسة، ومنحه عضوية النادي.


وقال صبحي في رسالته التي نقلها الدكتور عمرو حداد نائبًا عن وزير الشباب والرياضة : " نبدأ فورا من خلال استراتيجية واضحة دوما لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية قادرون باختلاف سنويًا وتشكيل لجان داخلية بالوزارة لتنفيذ جميع التوجيهات التي تخص الوزارة أو التعاون مع الوزارات الأخرى ووضع آلية عمل مشترك فيما بينهم".


وكان الشاب عبد الرحمن مصطفى قد طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، الحصول على عضوية نادي الزمالك، ليوجّه الرئيس بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة وزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في هذا الشأن.

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