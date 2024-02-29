في اتصال مع بايدن.. السيسي يحذر من خطورة استمرار التصعيد واستهداف المدنيين في غزة

تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي بحثا التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم لقطاع غزة.

وأكمل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي حذر من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم، كما ثمن بايدن دور مصر القيادي والمحوري في إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة عبر منفذ رفح.