مصر: استهداف إسرائيل للفلسطينيين في دوار النابلسي جريمة مشينة واستهتار بقيمة الإنسان

أكدت الخارجية المصرية، أن مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي بقطاع غزة، لأن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه.



وقالت الخارجية المصرية، أن مصر تطالب الأطراف الدولية الرئيسية ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وتابعت الخارجية المصرية، أن مصر تؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.