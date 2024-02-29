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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر: استهداف إسرائيل للفلسطينيين في دوار النابلسي جريمة مشينة واستهتار بقيمة الإنسان

غزة
غزة

أكدت الخارجية المصرية، أن مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي بقطاع غزة، لأن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه.

 


وقالت الخارجية المصرية، أن مصر تطالب الأطراف الدولية الرئيسية ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

 

 وتابعت الخارجية المصرية، أن مصر تؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

الاستهداف الإسرائيلي بقطاع غزة القانون الدولي الخارجية المصرية

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مصر: استهداف إسرائيل للفلسطينيين في دوار النابلسي جريمة مشينة واستهتار بقيمة الإنسان


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