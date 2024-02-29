إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد شهداء مجزرة «دوار النابلسي» في غزة إلى 70

كشف الإعلام الفلسطيني عن ارتفاع عدد شهداء مجزرة "دوار النابلسي" قرب شارع الرشيد بغزة ضد مواطنين ينتظرون وصول شاحنات المساعدات إلى 70 شهيدا و600 جريح، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية الكاملة عما يجري في غزة منذ عام 1948 عند وقوع الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن المجتمع الدولي هو من جاء بقرار تقسيم فلسطين والانتداب البريطاني الذي ولي على فلسطين في قرار 1922 حتى عام 1948 استمر استقدام جماعات اليهود.