اجتياح بري قريب| إسرائيل تحذر حزب الله.. والولايات المتحدة تدق جرس الإنذار

قال مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية ومسئولون مطلعون على المعلومات الاستخبارية، وفقا لـ CNN، إن الإدارة الأمريكية ومسئولي المخابرات الأمريكية يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تخطط لتوغل بري في لبنان يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشمالية مع إسرائيل.

وفي حين لم يتم اتخاذ قرار إسرائيلي نهائي بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدرجة أن احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتية لكبار المسئولين في الإدارة، ويمكن أن تتم العملية في أوائل الصيف.

وقال أحد كبار المسئولين في إدارة بايدن لـ CNN: "نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة، وليس بالضرورة وشيكًا في الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع"، لافتا إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان هي احتمال واضح.

وتقود الولايات المتحدة في الوقت الحالي مناقشات موازية مع المسئولين الإسرائيليين واللبنانيين، والتي في حال نجاحها ستنشئ منطقة عازلة بعرض أميال داخل جنوب لبنان.

ويعتقد المسئولون الأمريكيون أن هذا الاتفاق من شأنه أن يؤجل على الأرجح التوغل الإسرائيلي.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة الذهاب إلى لبنان: "أعتقد أن ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض".

وأضاف المسئول الأمريكي :"يشير بعض المسئولين الإسرائيليين إلى أن هذا مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة منه.

وقال المسئول: “يتحدث آخرون عن ذلك باعتباره ضرورة عسكرية ستحدث".

بينما قال مسئول كبير آخر في الإدارة الأمريكية، إن هناك عناصر داخل الحكومة والجيش الإسرائيليين تؤيد التوغل، وهناك "مجموعة من القيادات الإسرائيلية تقول مرحبًا، دعونا نلقي نظرة فقط"، مضيفًا أن أي توغل قد يؤدي إلى "تصعيد كبير جدًا لا نعرف حتى أبعاده".

وقال شخص آخر مطلع على المخابرات الأمريكية: "هناك مخاوف من أن يتطور الأمر إلى حملة جوية موسعة تصل إلى مناطق أبعد شمالاً في المناطق المأهولة بالسكان في لبنان وتتطور في النهاية إلى عنصر بري أيضًا".

وأضاف المصدر الأمريكي، أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي "يدق أجراس الإنذار".

وقد اعترف المسئولون الإسرائيليون بأن الحرب مع حزب الله ستكون أكثر تكلفة وتدميراً لإسرائيل من الحرب الحالية مع حماس، نظراً لحجم ترسانة حزب الله وطبيعتها الأكثر تقدماً.

وقال مسئول إسرائيلي لشبكة CNN، إن إسرائيل كانت على استعداد لمنح الدبلوماسية فرصة وتأمل أن تنجح، وإذا لم يتم حل القضية دبلوماسيا، فسيتعين على إسرائيل أن تفكر في وسائل بديلة.