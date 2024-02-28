مقـ تل شخصين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

لقي مواطن لبناني وزوجته مصرعهما، مساء اليوم ، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل أحد المواطنين في جنوب لبنان ما تسبب في استشهاد اللبناني وزوجته.

وأفاد مصادر صحفية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات الطريق العام بين بلدتي كفرا وصديقين، ما أسفر عن استشهاد مواطن لبناني وزوجته جراء قصف منزلهما.

وبين أن طيران الاحتلال شن غارات على بلدة الزلوطية في وقت سابق مساء اليوم.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، ومركبا، وميس الجبل ووادي السلوقي.