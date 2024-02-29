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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي يستهدف بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

قال الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، إن طائراته ضربت بنية تحتية تابعة لجماعة حزب الله في منطقتي كفرا وصديقين بجنوب لبنان، فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى سقوط اثنين من المدنيين.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن مدفعيته استهدفت أيضاً بلدة حولا في جنوب لبنان.

وأشار موقع (لبنان 24) الإخباري إلى أن مدنيين اثنين سقطا، وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفرا.

كما أفاد بأن غارة على بلدة صديقين أسفرت عن وقوع إصابات طفيفة، بينما أوضحت قناة (إم.تي.في) اللبنانية أن الغارة استهدفت منزلاً بوسط البلدة.

 

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