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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكر مصر.. البيت الأبيض ينشر تفاصيل اتصال الرئيس السيسي وبايدن

صدى البلد

كشف البيت الأبيض تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الصراع المستمر في غزة.

وشددت المناقشة، التي جرت مؤخرًا، على الدور المحوري لمصر في توصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة وسط الأزمة المتصاعدة.

وأعرب بايدن عن تقديره لجهود القيادة المصرية في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسلطوا الضوء على الحاجة الملحة لمثل هذه المساعدات في المنطقة. وشددوا على الأهمية الحاسمة لتأمين إطلاق سراح الرهائن كحافز لبدء وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، على مدى ستة أسابيع على الأقل.

وخلال الحوار، أعرب الرئيس بايدن عن امتنانه للرئيس السيسي لدور مصر الفعال في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بدعم هذه الجهود. وتبادل القادة وجهات النظر حول استراتيجيات تمديد فترة الهدوء التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار إلى إطار سلام أكثر ديمومة.

وبالإضافة إلى ذلك، كان الحادث المأساوي الذي وقع في وقت سابق في شمال غزة نقطة محورية في المناقشة، حيث أعرب الزعيمان عن حزنهما العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين. وشددوا على الحاجة الملحة لتسريع المفاوضات وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة استجابة للتطورات المثيرة للقلق.

اتفق الرئيس بايدن والرئيس السيسي على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين إدارتيهما في الأيام المقبلة لمعالجة الوضع المتطور في غزة بشكل شامل.

تعكس هذه المحادثة الجهود الدبلوماسية المتضافرة الجارية لتهدئة الصراع في غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة.

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