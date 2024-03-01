إيقاف بعد أسبوعين..مفاجأة مدوية وراء تسديد كهربا الغرامة للزمالك في هذا التوقيت

كشف الإعلامي إسلام صادق، السر الحقيقي وراء تسديد لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وقال صادق خلال حواره بقناة تن،:" كهربا لم يكن أمامه سوي خيار التسديد، والبعض خمن أن الزيارة الأخيرة للكابتن محمود الخطيب للزمالك سببها تحسين الأجواء والعلاقات بين القطبين".

وأضاف صادق،:"السبب الحقيقي وراء سعي كهربا تسديد الغرامة بعيدا عن التكهنات، هو تعاقد الزمالك مع المحامي التونسي الدولي الذي كان مسئولا عن قضية هشام نصر نائب رئيس النادي والذي نجح في الحصول علي حكم بعودة نصر لرئاسة اتحاد كرة اليد".

وتابع صادق:" المحامي التونسي اطلع علي ملف قضية كهربا وتعجب من عدم وقف اللاعب حتي الآن، مؤكدا أن قرار وقف اللاعب في وقت سابق لم يكن يصح النقض عليه وكان حكم نهائي بتسديد اللاعب للغرامة.

وأردف:" كهربا قدم تظلم لـ لجنة التظلمات ولكن المحامي التونسي أرفق ما يفيد بأن حكم تسديد اللاعب للغرامة نهائي ولا رجعة فيه ما جعل لجنة التظلمات ترفض تظلم اللاعب مع إلزامه بالتسديد في مدة أقصاها اسبوعين وإلا سيتم وقفه، وبالتالي لم يكن أمام اللاعب اي خيار إلا تسديد الغرامة المالية.

وأكمل صادق:" اللاعب لو مكنش سدد مكنش هيلعب مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك، لافتا إلي أن رد الفيفا أجبر اللاعب علي التسديد.

وقال صادق:"تم تغريم كهربا ماليا بسبب تأخره عن بعثة الأهلي في المباراة الماضية أمام ميدياما الغاني.

وكان قد أعلن الإعلامي أحمد شوبير بالأمس، عن تسديد لاعب الأهلي محمود كهربا للغرامة المقررة ضده من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح نادي الزمالك وقدرها 2مليون دولار.