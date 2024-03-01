بقينا بنحب نروح المعهد.. طلاب التعاون الزراعي بشبرا يشيدون بتطويره

إشادة كبير تلقاها معهد التعاون الزراعي بشبرا الخيمة من الطلاب وأولياء الامور وذلك بعد تولي الدكتور احمد جلال مهام المعهد خلال الاشهر القليلة الماضية عميد المعهد.

وأكد الطلاب في تعليقاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على تطور المعهد في خلال شهرين وكأن العميد معه عصاة سحرية حسب وصف أحد الطلاب في التعليقات.



وأوضحوا أن لاول أول مرة منذ سنوات يعلن المعهد نتائج الفصول الدراسية على حدة.

وقال الدكتور احمد جلال عميد معهد التعاون الزراعي بشبرا الخيمة، أن المعهد سيشهد تطور ملحوظ خلال الفترة القادمة، مؤكدا انه تم تركيب اتترلوك في المعهد بالكامل بالاضافة إلى تطوير المداخل والمخارج.

واشار عميد المعهد، إلى ضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب في المعهد، موضحا أنه جاري تطوير المدرجات والمعامل والتي تحتاج إلى تطوير في أقرب وقت.

وأضاف الدكتور احمد جلال، أن برامج المعهد تتماشي مع سوق العمل، لافتا إلى توفير كافة الامكانيات للطلاب لايجاد فرصة عمل للطلاب بعد التخرج.

