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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤيدون لفلسطين..شرطة مينيسوتا الأمريكية تعتقل متظاهرين من مقر إقامة حاكم الولاية

صدى البلد

أعتقلت شرطة ولاية مينيسوتا الأمريكية القبض على 14 متظاهرا مؤيدا لفلسطين تسللوا إلى مقر إقامة حاكم الولاية تيم والز في عاصمة الولاية سانت بول.

وكان المتسللون وهم 12 امرأة ورجلين، جزءا من مجموعة تضم أكثر من 100 متظاهر جاءوا للاحتجاج على نية المشرعين في الولاية تحويل استثمارات إضافية من صناديق التقاعد في مينيسوتا إلى إسرائيل.

وقالت دورية ولاية مينيسوتا إن نحو 100 شخص تجمعوا خارج قصر إيستكليف في شارع نهر المسيسيبي، وتسلقت 12 امرأة ورجلين السياج المحيط بإيستكليف، حيث يعيش والز وعائلته بينما يخضع مقر الحاكم الرسمي في شارع ساميت أفينيو للتجديدات.

وقال أحد منظمي المظاهرة: "كل استثمار في الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في إسرائيل يقوي المجتمع الإسرائيلي ويوسع المشروع الاستعماري للإبادة الجماعية الذي هو إسرائيل. لا أعتقد أن المتقاعدين سيرغبون في هذه الأموال. إذا كانوا يعرفون أين تم استثمارها".

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