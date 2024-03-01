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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اكتساح أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز

صدى البلد

قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقررة في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يسود هدوء في أروقة النادي.

ويأتي هذا الهدوء في ظل تأهل الأهلي ويانج أفريكانز لدور الثمانية، حيث تقام مباراة اليوم لتحديد وحسم المركزين الأول والثاني.

تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز

تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز يعود قبل موقعة الليلة التي تقام على جنبات استاد القاهرة الدولي.

وواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز في 11 مباراة على الصعيد الإفريقي خلال السنوات الماضية، حقق المارد الأحمر الفوز في 6 مواجهات، وخسر مباراة واحدة، وتعادل في 4 مباريات.

وتمكن لاعبو الأهلي في هذه المباريات من تسجيل 19 هدفًا، في حين استقبلت شباكهم 5 أهداف فقط من الفريق التنزاني.

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