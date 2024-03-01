برلمانى: رسائل السيسى واضحة وحاسمة لحل الأزمة السودانية

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مباحثاته مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أكد على مجموعة من الرسائل الواضحة والحاسمة لايجاد حلول للأزمة السودانية ولوضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق مشيراً إلى أن جاء فى مقدمة هذه الرسائل تأكيد الرئيس السيسي للفريق عبد الفتاح البرهان على خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان.



وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرسالة الثانية تتمثل فى تأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين مشيراً إلى أن الرسالة الثالثة تمثلت فى تأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر على أمن السودان الشقيق.



وأكد المهندس حسن المير أن الرسالة الرابعة تتمثل فى تأكيد الرئيس السيسى على مواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان مشيراً إلى أن الرسالة الخامسة تتمثل فى التأكيد الواضح من الرئيس السيسى على دعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم.



واعتبر المهندس حسن المير هذه الرسائل بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لانهاء الأزمة داخل السودان وحرص مصر على تحقيق السلام والاستقرار داخل الدولة السودانية الشقيقة مؤكداً أن هناك تقديراً كبيراً من الأشقاء السودانيين بهذا الدور المصرى ولعل اكبر دليل على ذلك تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني على تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان وأن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي انعكست في الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة.