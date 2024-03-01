وفاة الحاجه فوقية المتبرعة لأهل قريتها بقطعة أرض لبناء محطة تنقية مياه ..صور

شيع العشرات من أهالي قرية منشأة بخاتي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان فوقية ابراهيم الدهشان، والتي تبرعت بأرض لبناء محطة مياه بقريتها.

وادي الأهالي صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد سيدي صالح بالقرية في مشهد جنائزي كبير.

وأكد محمد الدهشان، احد أهالي القرية، أنها تبرعت قبل وفاتها بأرض مباني لعمل محطة تنقية مياه لصالح أبناء قريتها وقررت أن يتم فوق المحطة مكتب لتحفيظ القران لخدمة أبناء القرية.



لقبها أهل القرية، بسيدة الخير، حيث أكدت قبل وفاتها أن تبرعها جاء لتكون صدقة جارية لها ولزوجها بعد وفاتها بعد نجاحها في تربية بناتها وزواجهن.