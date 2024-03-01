محافظ المنوفية يتابع جهود تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

تابع اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين ومداخل القرى والمدن.

يأتي ذلك بهدف تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري و مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، موجهاً بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والاعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين .

وجاء ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية ، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظات الجمهورية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.