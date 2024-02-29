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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : إزالة 103 تعديات وبناء بدون ترخيص ضمن الموجة الـ22

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 103 حالات تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية و تعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ (22) والتي انطلقت في 24 فبراير الجاري .

جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22 ، مشدداً علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقاً لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة .


جدير بالذكر أن الموجة الـ (22) لإزالة التعديات جاري تنفيذها على 3 مراحل متتالية ، تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى في 16 فبراير الجاري ، أما المرحلة الثانية  بدأت في الفترة من 24 فبراير الجاري ومستمرة حتى 15 مارس القادم، والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتي 12 أبريل 2024.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة التعديات المنوفية الموجه الـ 22 لإزالة التعديات

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