عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح مدرسة محمد عبدالعزيز حجي الثانوية بتكلفة 7 ملايين جنيه..صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة محمد عبدالعزيز حجى الثانوية بقرية كفر القلشي بطبلوها بمركز ومدينة تلا  " إنشاء جديد " ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 7 ملايين جنيه، وتتكون من دور أرضي و4 طوابق بإجمالى عدد 15 فصلا دراسيا، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة  بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للوقوف على أخر مستجدات الأعمال وتسريع منظومة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

 

رافقه محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا،والاستاذ مروان منصور مدير الإدراة التعليمية بتلا.

محافظ المنوفية يطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

محافظ المنوفية يلتقي مستشار رئيس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"


حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية وصالة متعددة الأغراض بالمدرسة  ، مشيدا بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع، ومؤكدا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة  لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي محافظات الجمهورية في حصولها على أعلى نسبة تعليم .


كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية  أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بطريق شبين الكوم طنطا بقرية السكرية بطول 3 كم ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، كونه طريق هام وحيوي يربط بين محافظتي المنوفية والغربية ، وأوضح المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم وضع طبقة FDR بطول 3 كم بنطاق مدينة شبين الكوم بداية من مدخل كلية الهندسة وحتى مدخل قرية البتانون ، وبنطاق مركز ومدينة تلا بطول 5 كم بداية من قرية السكرية حتى بابل ،  ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء لنهو الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية،  يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والمحاور المرورية  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة  للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وخلال جولته ، تفقد المحافظ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بطريق زاوية بمم بمركز ومدينة تلا ، وفى لفتة طيبة قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية على عمال قطاع تحسين البيئة تقديرا لتفانيهم في أداء عملهم ودورهم البارز في إظهار الرونق الحضاري والجمالي بالمحافظة ، موجها بالمتابعة الدورية لري تلك الأشجار ولافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف المبادرة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأبنية التعليمية التربية والتعليم المشروعات التنموية والخدمية محافظ المنوفية محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

ترشيحاتنا

نفقة المتعة في القرآن الكريم هل هو المقابل المادي؟.. دار الإفتاء توضح

لبدء الإغاثة بشكل أكبر.. السيسي: نتمنى الوصول لوقف إطلاق النار في غزة

"فلوس رأس الحكمة وصلت"| أول تعليق من السيسي عن الصفقة الكبرى.. ويعلن: “10 مليارات جنيه لذوي الإعاقة”

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

صحيفة عبرية تكشف عن صعوبات مفاوضات صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

استقرار أسعار الذهب عالميا وترقب لبيانات التضخم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ