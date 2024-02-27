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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيا مع جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية.


وأوضح محافظ المنوفية أن المرحلة الثانية تضم (170) ألف شجرة ويتم توزيعها على الوحدات المحلية لزراعتها بالشوارع الرئيسية والطرق والميادين العامة والمدارس والمستشفيات والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة ، وتتنوع ما بين شجر أكاسيا جالوكا ، كازورينا ، كافور ، كينو كاربس ، وفرشة الزجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

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ووجه محافظ المنوفية بالبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة بزراعة الأشجار وتحت إشراف كامل من المختصين من مديريات الري والزراعة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات للحفاظ على الأشجار والاهتمام والاعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين ، مؤكدا أنه قد تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف المبادرة .
وأكد محافظ المنوفية على متابعته الدورية لتنفيذ أعمال المبادرة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منها،  لافتا إلى أن المبادرة تستهدف عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية  للمساهمة في  تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة ،  فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء.

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