محافظ المنوفية يؤكد الدور الحيوي للأوقاف في نشر تعاليم الدين الإسلامي

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية والسمحة، وكذا تحقيق السلام والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع المصري، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى مواكبة التطور والتحديث في أداء رسالتها المنشودة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم /الثلاثاء/ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف الجديد، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل الدعوي داخل المحافظة ونشر تعاليم الدين السمحة.

ورحب المحافظ - وفقا لبيان - بوكيل وزارة الأوقاف الجديد مقدما لها التهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد.

من جانبه.. قدم وكيل وزارة الأوقاف شكره لمحافظ المنوفية على حسن الاستقبال، أملاً في تنفيذ مهام وخطط المديرية علي أكمل وجه بما يعود بالنفع على المواطنين لتحقيق تنمية مستدامة على أرض المنوفية .

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعه قد أصدر قراراً بتعيين الدكتور عاصم محمود قبيصي مهران وكيلاً لوزارة الأوقاف بالمنوفية خلفاً لفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش.

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