عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات 166 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة صرف صحي الكمايشة

صدى البلد

تفقد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، اليوم "الأربعاء" محطة معالجة صرف صحي الكمايشة بطاقة استيعابية 9000م3 / يوم، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (مشروعات الميجا )، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الميجا، والتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة.


وذكر بيان للمحافظة اليوم أن المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية للمحطة المقامة على مساحة ما يقرب من 5 أفدنة، بقيمة تعاقدية تجاوزت 166 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 80 %، وخلال تفقده استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يستهدف 7 قرى ريفية من خلال 7 محطات رفع (4 رئيسي + 3 فرعي ) لخدمة ما يقرب من 133 ألف مواطن.

وأكد المحافظ أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمركز تلا ؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمي وهام ويعود بالنفع العام على المواطنين، موجهاً بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً على الصالح العام.

واختتم محافظ المنوفية جولته، بتفقد أعمال توسعات مدرسة الشهيد عاطف السادات الابتدائية بميت أبو الكوم، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بنسبة إنجاز 86 % وبقيمة تعاقدية تجاوزت 6 مليون و800 ألف جنيه، بإجمالي 19 فصلا دراسيا.

وتابع المحافظ أعمال التوسعات التي تضم إنشاء جناح جديد يتكون من أرضي و 4 أدوار بطاقة 19 فصلا ليصبح الإجمالي 33 فصلا دراسيا.

وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال المنفذة، موجهاً بتكثيف الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم لخدمة أبنائنا الطلاب والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية للنهوض بالعملية التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا بشأن إمام عاشور.. ما هو

ترشيحاتنا

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان.. كلمات قبل بداية الشهر الكريم

بـ 12 مليار دولار .. توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر

بعضها ارتفع والأخرى انخفضت| أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل

لأول مرة منذ 2021.. بيتكوين تتجاوز الـ 60 ألف دولار

"أبو مازن" يحذر من خطورة ما جاء في مبادئ اليوم التالي للحرب

خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

زواج خدعة وفستان دون بطانة.. أروى قاسم قصة بلوجر أثارت السوشيال ميديا

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ