باستثمارات 166 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة صرف صحي الكمايشة

تفقد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، اليوم "الأربعاء" محطة معالجة صرف صحي الكمايشة بطاقة استيعابية 9000م3 / يوم، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (مشروعات الميجا )، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الميجا، والتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة.



وذكر بيان للمحافظة اليوم أن المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية للمحطة المقامة على مساحة ما يقرب من 5 أفدنة، بقيمة تعاقدية تجاوزت 166 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 80 %، وخلال تفقده استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يستهدف 7 قرى ريفية من خلال 7 محطات رفع (4 رئيسي + 3 فرعي ) لخدمة ما يقرب من 133 ألف مواطن.

وأكد المحافظ أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمركز تلا ؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمي وهام ويعود بالنفع العام على المواطنين، موجهاً بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً على الصالح العام.

واختتم محافظ المنوفية جولته، بتفقد أعمال توسعات مدرسة الشهيد عاطف السادات الابتدائية بميت أبو الكوم، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بنسبة إنجاز 86 % وبقيمة تعاقدية تجاوزت 6 مليون و800 ألف جنيه، بإجمالي 19 فصلا دراسيا.

وتابع المحافظ أعمال التوسعات التي تضم إنشاء جناح جديد يتكون من أرضي و 4 أدوار بطاقة 19 فصلا ليصبح الإجمالي 33 فصلا دراسيا.

وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال المنفذة، موجهاً بتكثيف الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم لخدمة أبنائنا الطلاب والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية للنهوض بالعملية التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.