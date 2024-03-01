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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي : رأس الحكمة يتوج جهودا كبيرة بذلتها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار

مدينة رأس الحكمة
مدينة رأس الحكمة

قال الكاتب الصحفي كمال ريان المتخصص في شئون مجلس الوزراء إن مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري جاء ليتوج جهودا كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدى السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وجعل مصر جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.


وأضاف ريان في مداخلة على قناة إكسترا نيوز أن  صفقة رأس الحكمة تحقق أكثر مستهدف، احدها تعزيز الموارد من العملة الأجنبية التي ستدخل الخزانة العامة للدولة بقيمة ٣٥ مليار دولار، مشيرا إلى عوائد مستمرة سوف يتم ضخها طوال فترة إنشاء المشروع، فضلا عن حصة الحكومة المقدرة بـ ٣٥٪؜ من عوائد المشروع. 


وأوضح الكاتب الصحفي  أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة مصر للتوسع في الاستثمار العمراني، مشيرا إلى المزيد من إنشاء المدن المليونية الذكية الجديدة على ساحل البحر المتوسط.

 وذكر أن مدينة رأس الحكمة من المستهدف لها جذب ٨ مليون سائح سنويا مما يزيد حصيلة السياحة وعائداتها. 

وأضاف أننا بصدد مشروع له العديد من الجوانب التنموية خاصة فيما يتعلق بعوائد البلاد من العملات الأجنبية.

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