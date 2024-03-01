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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاصفة .. الأرصاد تعلن مفاجأة مثيرة عن طقس الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج نشرة الأخبار، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس المتوقعة في مصر الفترة المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي كشفت عنه أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، بارد ليلًا.


وأوضح التقرير المفصل عن حالة الطقس، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، قد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة أمطارا خفيفة (بنسبة حدوث 30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى.
 

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